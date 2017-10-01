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Дальнее зарубежье 01.10.2017 10:54

В Австрии вступил в силу закон, запрещающий закрывать лицо в общественных местах

В Австрии запрещено закрывать лицо в общественных местах, в случае отказа снять запрещенный к ношению предмет одежды нарушителя могут оштрафовать на 150 евро, сообщает телерадиокорпорация Deutsche Welle.

"В Австрии в воскресенье, 1 октября, вступил в силу закон, запрещающий ношение закрывающих лицо головных уборов, масок и спецсредств в общественных местах. Принятый усилиями Социал-демократической партии Австрии (SPO) и Австрийской народной партии (OVP), закон называется "религиозно-нейтральным", хотя политически направлен против бурки и никаба, отмечает издание Wiener Zeitung", - говорится в сообщении.

Кроме традиционных мусульманских предметов одежды и головных уборов, под запрет, в частности, подпадают медицинские и клоунские маски, балаклавы и респираторы. Исключения распространяются на использование подобных элементов по медицинским показаниям, во время исполнения профессиональных обязанностей, а также, к примеру, на народных гуляниях и карнавалах.

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Тэги: АВСТРИЯ, ОДЕЖДА, ЗАПРЕТ, ШТРАФ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]