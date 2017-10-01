В Германии подозреваемый в отравлении детского питания и вымогательстве денег у торговых сетей признал вину

Мужчина, задержанный по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег сразу у нескольких ведущих продуктовых сетей Германии, признал выдвинутые против него обвинения, сообщает телерадиокорпорация Deutsche Welle со ссылкой на представителей полиции и прокуратуры в Констанце (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

"Решением суда 53-летний подозреваемый арестован и помещен в следственный изолятор. Против него выдвинуты обвинения в вымогательстве в особо крупных размерах. Как указали в прокуратуре, задержанному может грозить от 5 до 15 лет тюремного заключения или даже пожизненный срок, если на суде ему будет вменена в вину попытка убийства", - отмечается в сообщении.

В середине сентября неизвестный вымогатель отправил руководству ряда ведущих торговых сетей ФРГ электронное послание с требованием выкупа. В противном случае он угрожал отравить продукты питания, продающиеся в магазинах.

Позднее в одном из супермаркетов Фридрихсхафена были обнаружены пять баночек с детским питанием, содержащим этиленгликоль - химическое вещество, которое при попадании в организм человека в определенных дозах может привести даже к летальному исходу.

Полиция разместила фото подозреваемого, сделанное камерами наблюдения в магазине, и с помощью информации от населения смогла выйти на его след и задержать. При обыске по месту жительства подозреваемого была найдена емкость с этиленгликолем. Генетические следы, обнаруженные на бутылочках с детским питанием, также указывают на подозреваемого. Предполагается, что он действовал в одиночку, говорится в сообщении Deutsche Welle.