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Дальнее зарубежье 01.10.2017 11:49

В Германии подозреваемый в отравлении детского питания и вымогательстве денег у торговых сетей признал вину

Мужчина, задержанный по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег сразу у нескольких ведущих продуктовых сетей Германии, признал выдвинутые против него обвинения, сообщает телерадиокорпорация Deutsche Welle со ссылкой на представителей полиции и прокуратуры в Констанце (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

"Решением суда 53-летний подозреваемый арестован и помещен в следственный изолятор. Против него выдвинуты обвинения в вымогательстве в особо крупных размерах. Как указали в прокуратуре, задержанному может грозить от 5 до 15 лет тюремного заключения или даже пожизненный срок, если на суде ему будет вменена в вину попытка убийства", - отмечается в сообщении.

В середине сентября неизвестный вымогатель отправил руководству ряда ведущих торговых сетей ФРГ электронное послание с требованием выкупа. В противном случае он угрожал отравить продукты питания, продающиеся в магазинах.

Позднее в одном из супермаркетов Фридрихсхафена были обнаружены пять баночек с детским питанием, содержащим этиленгликоль - химическое вещество, которое при попадании в организм человека в определенных дозах может привести даже к летальному исходу.

Полиция разместила фото подозреваемого, сделанное камерами наблюдения в магазине, и с помощью информации от населения смогла выйти на его след и задержать. При обыске по месту жительства подозреваемого была найдена емкость с этиленгликолем. Генетические следы, обнаруженные на бутылочках с детским питанием, также указывают на подозреваемого. Предполагается, что он действовал в одиночку, говорится в сообщении Deutsche Welle.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПИТАНИЕ, ОТРАВЛЕНИЕ, ПРИЗНАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]