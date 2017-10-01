Полицейские могут изъять урны для голосования на избирательных участках в Каталонии - СМИ

Правоохранительные органы Каталонии получили распоряжение проинформировать представителей избирательных комиссий после открытия участков о том, что урны для голосования могут быть изъяты, сообщает в воскресенье интернет-портал испанской газеты "Паис".
Ранее многие урны были уже изъяты, как и 10 млн бюллетеней, подготовленных для голосования.
В связи с этим власти Каталонии приняли решение позволить желающим по предъявлению паспорта или электронной идентификационной карточки голосовать на любом открытом избирательном участке и использовать для голосования бюллетени, официальные формы которых можно распечатать с сайтов на домашних принтерах. Разрешено также не вкладывать бюллетени в специальные конверты.
1 октября в Каталонии проходит референдум о независимости региона, который признан незаконным постановлением Конституционного суда Испании.
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