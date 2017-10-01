США направляют авианосную ударную группу к берегам Северной Кореи

Пентагон направит в середине октября авианосную ударную группу ВМС США, возглавляемую атомным авианосцем "Рональд Рейган", к восточному побережью КНДР для проведения совместных с кораблями ВМС Южной Кореи учений, сообщил южнокорейским СМИ на условиях анонимности представитель минобороны Республики Корея.

"Мы ведем консультации с США по плану действий авианосной ударной группой, возглавляемой атомным авианосцем "Рональд Рейган", в Восточном море (Японском - ИФ) в районе 15 октября", - сказал южнокорейский военный.

Авианосец "Рональд Рейган" (CVN-76) будут сопровождать несколько боевых кораблей, входящих в состав его авианосной ударной группы, которая базируется на военно-морской базе Йокосука в Японии, в том числе ракетный крейсер, эсминец, оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис", которая способна сбивать любые северокорейские баллистические ракеты, а также ударная атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами "Томагавк".

В рамках учений корабли ВМС США и Южной Кореи потренируются в обнаружении пусков, отслеживании траекторий полетов и перехватов северокорейских баллистических ракет.

Между тем, представитель Командования американских вооруженных сил в Республике Корея сказал, что окончательная дата прибытия авианосца "Рональд Рейган" к берегам КНДР пока не установлена.

"Скорее всего, он примет участие в учениях 20 октября. Окончательный график пока не определен, все зависит от ситуации. Кроме того, предполагается заход авианосца с визитом в южнокорейский порт Пусан", - сказал американский военный представитель.

Южнокорейские СМИ отмечают, что учения будут проводиться на фоне резкой эскалации напряженности на Корейском полуострове в связи с недавними ракетными и ядерными испытаниями КНДР.

В минувшие выходные несколько стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США в сопровождении истребителей совершили демонстративные полеты над акваторией Японского моря у восточного побережья Северной Кореи. Пхеньян пообещал в случае очередного приближения американских самолетов берегам страны сбивать их.

Между тем, как сообщалось, южнокорейская и американская разведки в последние дни зафиксировали вывоз баллистических ракет с центра исследований и разработок ракетной техники, расположенного в районе Саным-дон на севере Пхеньяна, в район стартовых позиций. Предполагается, что ими являются либо баллистические ракеты среднего радиуса действия "Хвансон-12", либо межконтинентальные баллистические ракеты "Хвансон-14", которые производятся на данном предприятии.

Южнокорейские власти считают, что КНДР может пойти на очередной провокационный пуск баллистических ракет в годовщину основания правящей Трудовой партии Кореи, которая будет отмечаться 10 октября.

На прошлой неделе министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил в Нью-Йорке, что в ответ на американские угрозы лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может провести испытание термоядерного боезаряда в акватории Тихого океана.

В Южной Корее не исключают, что это может быть сделано во время пуска северокорейской ракеты, оснащенной ядерной боеголовкой.

В пятницу Тихоокеанское командование США также сообщило, что Соединенные Штаты и Южная Корея провели первые совместные учения сил противоракетной обороны ближнего радиуса действия на территории Республики Корея.