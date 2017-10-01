Оппозиционный кандидат в президенты Киргизии Бабанов назвал провокацией задержание своего сторонника

Кандидат на пост президента Киргизии, лидер оппозиционной парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов назвал провокацией задержание спецслужбами своего сторонника, парламентария Каната Исаева, который подозревается в подготовке массовых беспорядков и насильственного захвата власти.

"Сегодня Кыргызстан переживает непростое время, все провокационные силы, которые не могут смириться с явным поражением и не считаются с мнением большинства, стремятся любыми силами устроить провокации: по-другому была интерпретирована моя встреча с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, вырвали из контекста мое выступление в Оше (юг Киргизии) и задержание моего сторонника Каната Исаева, все это звенья одной цепи", - заявил О.Бабанов на пресс-конференции в воскресенье.

По словам кандидата в президенты, "главная цель - устроить провокации, очернить (...) все видят, что мы побеждаем на выборах".

Комментируя задержание своего сторонника, депутата К.Исаева, который, якобы, в своем офисе давал деньги представителям криминальных группировок для организации беспорядков и насильственного захвата власти, О. Бабанов заявил, что сомневается в том, что парламентарий готовил переворот, а также в том, что он связан с криминалом.

"На распространенной в Интернете видеозаписи я не услышал ни одного слова про госпереворот, все натянуто", - сказал О.Бабанов.

"За всеми провокациями стоят представители правоохранительных органов, (...) нечистоплотные определенные руководители спецслужб в своих действиях используют криминал, но все знают, что ни с одним криминальным авторитетом я не имел никаких связей", - заявил О.Бабанов, отметив: "оскорбляет, что государство использует бандитов против меня".

"Правоохранительные органы - это и есть представители действующей власти, они хотят столкнуть меня с Алмазом Шаршеновичем (Атамбаевым), чтобы убедить в том, что Бабанов готовит переворот, но я хочу выиграть выборы честно", - заявил кандидат в президенты.

Он отметил, что провокации устраиваются "в поддержку одного кандидата", но не назвал его.

"Есть информация, что на выборах будут фальсификации, используется криминал и административный ресурс, все это делается одним моим оппонентом, вот против чего я борюсь", - заявил О.Бабанов.

Он также заявил, что он сам и его сторонники будут добиваться проведения честных и прозрачных выборов, "я уверен в своей победе, народ хочет перемен".

30 сентября сотрудники Госкомитета по национальной безопасности Киргизии задержали депутата парламента Киргизии К.Исаева по факту приготовления к массовым беспорядкам и насильственному захвату власти.

В спецслужбе заявили, что К.Исаев, являясь активным сторонником кандидата на должность президента Киргизии О.Бабанова, в сговоре с представителями организованных преступных группировок под предлогом фальсификации итогов голосования во время и после выборов президента осуществляли подбор, подкуп и подготовку молодых людей для использования их в противоправных акциях.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. В настоящее время на пост главы государства претендуют 12 кандидатов.

Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства А. Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.