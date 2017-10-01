Найденный археологами в Старой Руссе мост XIX века снова закопают: на реставрацию нет средств

Считавшийся разрушенным каменный мост XIX века через реку Малашка, найденный археологами на центральной площади Старой Руссы, снова закопают, сообщили "Интерфаксу" в администрации Старорусского района.

"Как ни хотелось бы нам отреставрировать мост и сохранить его в качестве объекта турпоказа, на это в настоящий момент нет средств. Поэтому наш мост в ближайшее время будет засыпан песком и таким образом законсервирован до лучших времен", - сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты Старорусской археологической экспедиции Новгородского госуниверситета тщательно изучили гидротехническое сооружение и зафиксировали его в деталях.

"Сейчас надо решить вопрос о статусе моста, который пока не является памятником. Этим займутся органы госохраны памятников. А когда мост получит этот статус, можно будет добиваться включения его расконсервации, реставрации и турпоказа в одну из федеральных целевых программ", - добавили в администрации.

Мост через Малашку был найден археологами в ходе раскопок, проводящихся в рамках реконструкции Соборной площади Старой Руссы. Ранее считалось, что мост был разрушен в советские годы, когда при строительстве дороги был засыпан участок русла Малашки. Археологи установили, что при засыпке русла мост оставили в целости, разрушив только перила и другие его части, выступавшие над землей.