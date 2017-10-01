Испанское правительство оправдывает действия нацполиции и гвардии в Каталонии бездействием местной полиции

Правительство Испании подвергло критике автономную полицию Каталонии за пассивность в действиях по недопущению референдума о независимости этого региона страны, сообщает в воскресенье интернет-портал испанской газеты "Паис".

Издание отмечает, что именно ввиду пассивности каталонской полиции блокированием избирательных участков и изъятием урн для голосования приходится заниматься служащим национальной полиции Испании и Гражданской гвардии.

1 октября в Каталонии проходит референдум о независимости региона, который признан незаконным постановлением Конституционного суда Испании.