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Дальнее зарубежье 01.10.2017 13:56

МИД Италии предписал послу КНДР покинуть страну

Глава МИД Италии Анджелино Альфано заявил в интервью итальянской газете "Республика", что итальянские власти приняли решение лишить аккредитации посла КНДР.

Таким образом, посол должен будет покинуть территорию Италии.

Кроме этого, А.Альфано высказался в поддержку усилий госсекретаря США Рекса Тиллерсона убедить Пхеньян отказаться от обладания ядерным оружием.

Западные СМИ напоминают, что Рим ранее высказывался за поддержание давления на северокорейский режим в связи с его ядерной программой.

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Тэги: ИТАЛИЯ, МИД, КНДР, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]