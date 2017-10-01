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Дальнее зарубежье 01.10.2017 12:36

Испанская полиция изымает урны для голосования на референдуме о независимости Каталонии

Сотрудники испанской полиции проводят конфискации урн для голосования на избирательных участках, где должен проходить референдум о независимости Каталонии от Испании, признанный Мадридом незаконным, сообщают западные СМИ со ссылкой на МВД Испании.

"Это первые урны для голосования и бюллетени, изъятые полицией в Барселоне. Офицеры (полиции - ИФ) продолжают развертывание в Каталонии", - говорится на странице МВД Испании в "Твиттере".

Тем временем местные СМИ сообщают о различных случаях, когда полиция препятствовали жителям голосовать на референдуме или силой прокладывала себя дорогу на избирательные участки.

Ранее конституционный суд Испании принял решение о неконституционности готовящегося референдума.

Участники референдума должны будут ответить на вопрос: "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?"

По словам советника каталонского правительства по внешним делам Рауля Ромевы, правительство Каталонии объявит о независимости в течение 48 часов в том случае, если "за" это проголосует большинство его участников.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ПОЛИЦИЯ, РЕЙДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]