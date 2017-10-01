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Дальнее зарубежье 01.10.2017 14:21

Австралия направила военный корабль на помощь населению Вануату из-за "проснувшегося" вулкана

Власти Австралии отправили десантный корабль-док Choules Королевского Австралийского Военно-морского флота к берегам островного тихоокеанского государства Вануату в связи с возросшей активностью местного вулкана Манаро, сообщают австралийские СМИ.

Задачей экипажа корабля станет эвакуация жителей острова Оба, на котором располагается этот вулкан. В настоящий момент большая часть 11-тысячного населения острова собралось в убежищах.

"Вануату - часть тихоокеанских островов, которая подвержена природным бедствиям, будь это землетрясения, циклоны или вулканическая активность", - заявила глава МИД Австралии Джули Бишоп телерадиокомпании Эй-Би-Си.

"Так что Австралия всегда готова оказать поддержку в том случае, если вулкан в самом деле будет извергаться", - добавила она.

Ожидается, что австралийские военные и гуманитарные работники прибудут в район позднее в воскресенье.

Власти Вануату признали, что не готовы сами справиться со сложившейся ситуацией и обратились за международной помощью.

Кроме Австралии, помощь Вануату оказывают Новая Зеландия и Франция.

Ранее на этой неделе власти Вануату объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за активности вулкана.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ВАНУАТУ, ПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]