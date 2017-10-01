Власти Австралии отправили десантный корабль-док Choules Королевского Австралийского Военно-морского флота к берегам островного тихоокеанского государства Вануату в связи с возросшей активностью местного вулкана Манаро, сообщают австралийские СМИ.
Задачей экипажа корабля станет эвакуация жителей острова Оба, на котором располагается этот вулкан. В настоящий момент большая часть 11-тысячного населения острова собралось в убежищах.
"Вануату - часть тихоокеанских островов, которая подвержена природным бедствиям, будь это землетрясения, циклоны или вулканическая активность", - заявила глава МИД Австралии Джули Бишоп телерадиокомпании Эй-Би-Си.
"Так что Австралия всегда готова оказать поддержку в том случае, если вулкан в самом деле будет извергаться", - добавила она.
Ожидается, что австралийские военные и гуманитарные работники прибудут в район позднее в воскресенье.
Власти Вануату признали, что не готовы сами справиться со сложившейся ситуацией и обратились за международной помощью.
Кроме Австралии, помощь Вануату оказывают Новая Зеландия и Франция.
Ранее на этой неделе власти Вануату объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за активности вулкана.
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