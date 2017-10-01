МВД Испании призывает граждан сотрудничать с властями, чтобы противодействовать незаконному референдуму в Каталонии

МВД Испании обратилось с призывом к согражданам оказывать содействие властям, которые предпринимают меры против проведения референдума в Каталонии о независимости региона, сообщает испанская газета "Паис".
Как сообщалось ранее, в большинстве школ, где размещаются избирательные участки, отключен интернет. Сотрудники полиции проводят конфискации урн для голосования. В ряде участков полиция силой выводит людей из зданий.
Также сообщалось о первых задержаниях и о первых пострадавших в результате беспорядков.
Тем временем британское издание "Гардиан" сообщает, что, по словам некоторых очевидцев, полицейские применили резиновые пули против лиц, пытавшихся проголосовать на референдуме.
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