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Дальнее зарубежье 01.10.2017 14:48

Мэр Барселоны призвала премьера Испании подать в отставку

Мэр Барселоны Ада Колау заявила в воскресенье, что премьер-министр Испании Мариано Рахой должен покинуть свой пост в связи с неоправданными мерами испанских правоохранителей против участников референдума в Каталонии.

"Действия полиции против мирного населения должны быть прекращены. Сегодня в Каталонии и по всей стране мы обязаны этого требовать. Рахоя в отставку", - приводит слова мэра на ее странице в "Твиттере" издание "Гардиан".

Ранее сообщалось, что испанская полиция в воскресенье прибегла к использованию шумовых гранат для разгона желающих проголосовать на референдуме о самоопределении Каталонии.

Поступают сообщения о том, что полиция также стреляет по собравшимся резиновыми шариками.

Ранее этот референдум был признан Конституционным судом Испании не соответствующим конституции.

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Тэги: ИСПАНИЯ, БАРСЕЛОНА, МЭР, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]