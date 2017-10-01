Полиция стреляет резиновыми пулями, использует шумовые гранаты против желающих проголосовать на референдуме в Каталонии

Испанская полиция в воскресенье прибегла к использованию шумовых гранат для разгона желающих проголосовать на референдуме о самоопределении Каталонии, сообщает испанская пресса.

Поступают сообщения о том, что полиция также стреляет по собравшимся резиновыми шариками.

Продолжаются задержания участников массовых выступлений, которые происходят на фоне голосования о независимости Каталонии.

Ранее этот референдум был признан Конституционным судом Испании не соответствующим конституции.