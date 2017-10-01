Более 30 тыс. домов остались без света после аварии на Якутской ГРЭС

Более 30 тыс. домов в Якутии остались без электричества из-за аварии на Якутской ГРЭС, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.

"Без света остается 6300 домов Якутска. А также под отключение попали потребители четырех муниципальных образований (Мегино-Кангаласский, Хангаласский, Чурапчинский, Усть-Алданский районы) - 27050 жилых домов", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, к месту происшествия по повышенному номеру были подняты все силы и средства Якутского пожарного гарнизона. Всего для ликвидации аварии привлечено и задействовано 194 человека и 42 единицы техники.

"Делается всё необходимое для скорейшей ликвидации последствий произошедшего. Ситуация находится под контролем. Готовятся к запуску в работу резервные газотурбинные установки", - отмечает МЧС.

По предварительным данным, в результате технологического хлопка с последующим возгоранием произошел розлив трансформаторного масла на площади 70 кв.м. В здании задействована автоматическая система пожаротушения. Автоматически перекрыта подача газа на газораспределительные установки.