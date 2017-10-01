Около 40 человек пострадали от действий полиции во время референдума в Каталонии - власти автономии

Власти испанского автономного сообщества Каталонии заявили, что 38 человек получили ранения в результате действий полиции, пресекающей проведение референдума о независимости автономии, признанного Мадридом незаконным.

"Каталанские экстренные службы оказали помощь 38 пострадавшим, раненым из-за карательных мер испанских властей", - говорится в сообщении на странице каталонской администрации в "Твиттере".

Ранее сообщалось, что испанская полиция в воскресенье использовала шумовые гранаты и резиновые пули для разгона желающих проголосовать на референдуме о самоопределении Каталонии.

Референдум в Каталонии ранее был признан властями Испании не соответствующим конституции.