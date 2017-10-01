В ВСУ подтвердили гибель троих украинцев в авиакатастрофе в ДР Конго - СМИ

В Вооруженных силах Украины подтвердили телеканалу "112.Украина" информацию о том, что в Демократической республике Конго во время падения военного самолета погибли трое граждан Украины.

"Трое украинцев погибли в столице (ДР) Конго Киншасе. Однако подробностей не сообщили, поскольку погибшие не были военными", - сообщил журналист в эфире телеканала в воскресенье.

Ранее "24 канал" сообщил, что в ДР Конго в субботу после взлета разбился военный самолет, погибло 12 человек. Местное издание Actualite.cd не исключало, что среди погибших могли быть трое украинцев.

По словам очевидца трагедии, самолет загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Нджили.