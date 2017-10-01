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Дальнее зарубежье 01.10.2017 17:18

В Латвии собирают подписи за демонтаж Памятника освободителям в Риге

Сбор подписей за демонтаж Памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков запущен в Латвии на портале общественных инициатив manabalss.lv, сообщает в воскресенье агентство BNS.

"В наши дни памятник Победы давно уже не является местом памяти советских ветеранов, но превратился в место проведения политического мероприятия 9 мая, которое спонсируется со стороны Кремля", - пишет автор инициативы Угис Полис.

Он отметил, что памятник "стал символом всех зверств, которые советская власть за 51 год учинила в Латвии".

У.Полис считает, что демонтировать памятник нужно за государственные средства или с привлечением латвийских Вооруженных сил.

Вместе с тем, он напомнил, что некоторое время назад аналогичная инициатива о демонтаже Памятника освободителям была отклонена мандатной комиссией латвийского парламента, так как договор между Латвией и РФ предусматривает взаимное сохранение мемориалов и мест массовых захоронений.

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Тэги: ЛАТВИЯ, РИГА, ПАМЯТНИК, ДЕМОНТАЖ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]