Результаты каталонского референдума можно будет считать недействительными из-за нарушений, допущенных еще до его начала - газета

Интернет-портал испанской газеты "Паис" в воскресенье напоминает, почему результаты референдума в Каталонии можно будет считать недействительными.

В частности, отмечает издание, за 45 минут до начала голосования были изменены "правила игры" - принято решение о возможности голосовать на любом участке в Каталонии и разрешено опускать бюллетени в урны без специальных конвертов, тем самым нарушая правило "один конверт - один голос".

Кроме того, после того как правоохранительные органы Испании изъяли 10 млн бюллетеней, подготовленных для голосования, власти Каталонии разрешили голосовать бюллетенями, форму которого можно распечатать с сайтов, посвященных референдуму.

1 октября в Каталонии проходит референдум о независимости региона, который признан постановлением Конституционного суда Испании незаконным.