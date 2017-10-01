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Дальнее зарубежье 01.10.2017 17:35

9 испанских полицейских получили травмы в беспорядках в Каталонии - правительство Испании

Девять сотрудников национальной полиции Испании и двое служащих Гражданской гвардии получили легкие травмы в беспорядках, которые происходят в Каталонии, сообщает правительство Испании.

О том, где именно пострадали правоохранители, не уточняется.

Ранее в воскресенье власти Каталонии сообщили, что 38 человек получили ранения в результате действий полиции, пресекающей проведение референдума о независимости автономии, признанного Мадридом незаконным.

"Каталанские экстренные службы оказали помощь 38 пострадавшим, раненым из-за карательных мер испанских властей", - говорится в сообщении на странице каталонской администрации в Твиттере.

Испанская полиция в воскресенье использовала шумовые гранаты и резиновые пули для разгона желающих проголосовать на референдуме о самоопределении Каталонии.

Референдум в Каталонии ранее был признан властями Испании не соответствующим конституции.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ПОЛИЦИЯ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]