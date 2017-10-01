Большинство представителей правительства Каталонии смогли проголосовать на референдуме - СМИ

Глава женералитата (исполнительной власти) Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас и 11 из 12 советников каталонского правительства уже проголосовали на референдуме о независимости региона, сообщает интернет-портал испанской газеты "Вангуардиа".

По ее данным, голос пока не отдал советник по делам здравоохранения Тони Комин, но он намерен проголосовать в ближайшее время.

Многим, в том числе К.Пучдемону и О.Жункерасу, пришлось голосовать на других участках, а не на тех, к которым они приписаны. Каталонские власти предоставили избирателям возможность голосования на любом участке после того, как служащие национальной полиции Испании и Гражданской гвардии начали блокировать доступ на избирательные участки.