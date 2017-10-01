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Дальнее зарубежье 01.10.2017 18:08

Испания потеряла Каталонию, считает бывший глава автономного сообщества

Бывший глава Каталонии Артур Мас считает, что Испания окончательно потеряла Каталонию.

"Сегодня испанское государство окончательно потеряло Каталонию. Случилось разделение на "до" и "после", - сказал А.Мас в воскресенье в эфире каталонского телеканала ТВ3.

"Сегодня испанское государство предстало в СМИ как репрессивная страна, которая отвечает ударами тем, кто хочет опустить бюллетень в урну", - добавил он.

А.Мас также заявил, что глава испанского правительства Мариано Рахой должен немедленно уйти в отставку.

Он осудил испанское руководство за "звериный характер действий" в отношении тех, кто желает принять участие в референдуме.

Ранее референдум о независимости Каталонии был признан конституционным судом Испании не соответствующим конституции.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ПОЛИТИК, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]