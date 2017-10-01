Испания потеряла Каталонию, считает бывший глава автономного сообщества

Бывший глава Каталонии Артур Мас считает, что Испания окончательно потеряла Каталонию.

"Сегодня испанское государство окончательно потеряло Каталонию. Случилось разделение на "до" и "после", - сказал А.Мас в воскресенье в эфире каталонского телеканала ТВ3.

"Сегодня испанское государство предстало в СМИ как репрессивная страна, которая отвечает ударами тем, кто хочет опустить бюллетень в урну", - добавил он.

А.Мас также заявил, что глава испанского правительства Мариано Рахой должен немедленно уйти в отставку.

Он осудил испанское руководство за "звериный характер действий" в отношении тех, кто желает принять участие в референдуме.

Ранее референдум о независимости Каталонии был признан конституционным судом Испании не соответствующим конституции.