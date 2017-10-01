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Дальнее зарубежье 01.10.2017 18:33

Канадская полиция расследует как теракты нападения в Эдмонтоне, где пострадали пять человек - ТВ

Канадская полиция ведет расследование ряда нападений, совершенных в ночь на воскресенье в городе Эдмонтон на западе страны, в результате которых ранения получили пять человек, сообщает канадский телеканал "Си-Ти-Ви".

Подозреваемый в серии нападений задержан и находится под стражей. Власти рассматривают эти нападения в качестве терактов.

Накануне вечером неизвестный сбил полицейского, а потом врезался в патрульный автомобиль. Затем нападавший вышел из автомобиля, нанес несколько ножевых ранений полицейскому и скрылся с места событий, сообщает телеканал.

По данным камер видеонаблюдения, внутри машины напавшего находился предмет, по-видимому, являвшийся флагом "Исламского государства" (ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ).

Позднее полицейские остановили автомобиль для проверки, где оказался подозреваемый. Вновь пытаясь скрыться с места событий, водитель пытался сбивать прохожих. В результате наезда пострадали еще четыре человека. Водитель в итоге был задержан.

Полицейские отмечают, что нападавший действовал в одиночку, но не исключено, что у него могли быть сообщники.

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Тэги: КАНАДА, НАПАДЕНИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]