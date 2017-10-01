Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0027 RUR   0.0293 GBR   2.2809 TRY   0.4773

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.56 Brent   57.41

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 20° Завтра 11° 17° 4 Окт 11° 15° 5 Окт 15°

Дальнее зарубежье 01.10.2017 19:01

Не менее двух человек стали жертвами нападения человека, вооруженного ножом, на вокзале в Марселе

Два человека погибли в воскресенье на вокзале Сен-Шарль в Марселе в результате нападения неизвестного, вооруженного ножом, сообщают западные СМИ.

Нападавший был ликвидирован стражами правопорядка.

С вокзала проводится эвакуация.

На место событий выехал глава МВД Франции Жерар Коллон, добавляют СМИ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, МАРСЕЛЬ, НАПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Мусульмане Марселя купили у евреев синагогу Неизвестные в масках открыли стрельбу в Марселе Жители французского Марселя разогнали и сожгли цыганский табор

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]