Не менее двух человек стали жертвами нападения человека, вооруженного ножом, на вокзале в Марселе

Два человека погибли в воскресенье на вокзале Сен-Шарль в Марселе в результате нападения неизвестного, вооруженного ножом, сообщают западные СМИ.

Нападавший был ликвидирован стражами правопорядка.

С вокзала проводится эвакуация.

На место событий выехал глава МВД Франции Жерар Коллон, добавляют СМИ.