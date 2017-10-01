В Латвии приостановлена продажа кормов для кошек и собак из-за обнаруженной в них смертельно опасной пищевой добавки

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии приостановила распространение кормов для кошек и собак двух производителей, так как в них обнаружен карбамид - смертельно опасная для животных пищевая добавка, сообщили агентству BNS в ведомстве.

Речь идет о кормах для котов "Purina Pro Plan opti - light low fat rich in Turkey" марки "Nestle Purina Petcare France" (номер партии 6358091101, срок годности 06.2018) и корма для собак "Sensitive adult lamb&rice" марки "Dr.Clauder solution for pets Gmbh" (номер партии 151, срок годности 31.05.2019).

Распространение кормов приостановлено, взяты образцы для повторных анализов. Когда будут готовы результаты анализов, ведомство примет решение о дальнейших действиях.

Ранее власти Латвии также из-за обнаруженного в кормах карбамида приостанавливали распространении продукцию для животных производителя АО "Tukuma straume".

Карбамид (мочевина) является пищевой добавкой, которую разрешено использовать при кормлении жвачных животных, но в корме для собак и котов его не должно быть вовсе, отмечает агентство.

Тем временем, как отмечает новостной сайт Lsm.lv, в прошлом году у собак в Латвии массово начались проблемы с пищеводом. СМИ писали о массовой гибели животных. Тем временем, по данным Lsm.lv, только в декабре было зарегистрировано девять случаев заболевания, хотя до этого таких за год было едва десяток. Чиновники проводили исследование, но не смогли определить причины заболевания, и чуть позже выяснилось, что все собаки питались кормом производителя АО "Tukuma straume".