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СНГ 01.10.2017 19:09

"Боинг" нидерландской авиакомпании готовится к вынужденной посадке в "Шереметьево"

Новейший "Боинг" голландской авиакомпании, совершающий трансконтинентальный полет, готовится вынужденно сесть в "Шереметьево" из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров, сообщил "Интерфаксу" источник в службах московского аэропорта.

"Командир воздушного судна авиакомпании KLM "Боинг-787 Dreamliner", выполняя рейс в Ханчжоу (провинция Чжэцзян, КНР - ИФ), находясь в московской воздушной зоне, доложил о резком ухудшении самочувствия одного из пассажиров и запросил вынужденную посадку. Диспетчеры дали добро на приземление в "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что лайнер приземлится в столичном аэропорту в ближайшие минуты. На аэродроме его будет ждать бригада реаниматологов. "Самочувствие пассажира, по докладу командира, предварительно оценивалось как тяжелое, сообщений о динамике самочувствия пока нет", - сказал источник.

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Тэги: РОССИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, АВИАЛАЙНЕР, ПОСАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]