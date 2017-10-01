"Боинг" нидерландской авиакомпании готовится к вынужденной посадке в "Шереметьево"

Новейший "Боинг" голландской авиакомпании, совершающий трансконтинентальный полет, готовится вынужденно сесть в "Шереметьево" из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров, сообщил "Интерфаксу" источник в службах московского аэропорта.
"Командир воздушного судна авиакомпании KLM "Боинг-787 Dreamliner", выполняя рейс в Ханчжоу (провинция Чжэцзян, КНР - ИФ), находясь в московской воздушной зоне, доложил о резком ухудшении самочувствия одного из пассажиров и запросил вынужденную посадку. Диспетчеры дали добро на приземление в "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что лайнер приземлится в столичном аэропорту в ближайшие минуты. На аэродроме его будет ждать бригада реаниматологов. "Самочувствие пассажира, по докладу командира, предварительно оценивалось как тяжелое, сообщений о динамике самочувствия пока нет", - сказал источник.
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