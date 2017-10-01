Более 460 человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии - мэр Барселоны

Мэр Барселоны Ада Колау заявила, что число пострадавших в результате беспорядков в Каталонии в день референдума о независимости региона превысило 460 человек.

"В Каталонии получили ранения уже более 460 человек. Как мэр Барселоны я требую немедленно положить конец действиям полиции против беззащитного населения", - сообщила А.Колау в "Твиттере".

Ранее власти Каталонии заявили о том, что в результате беспорядков пострадали не менее 337 человек.

Ранее референдум о независимости Каталонии был признан властями Испании не соответствующим конституции.