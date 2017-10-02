Facebook в понедельник передаст в конгресс США сообщения россиян, опубликованные компанией в сети перед президентскими выборами

Около 3 тыс. сообщений россиян, которые были обнародованы компанией перед выборами американского президента и после, Facebook намерена передать в конгресс США в понедельник, сообщили в компании.

Часть сообщений будет предоставлена комитетам по разведке сената и палаты представителей, часть - юридическому комитету сената.

В сообщении Facebook говорится, что будут переданы все найденные компанией сообщения российских подписчиков, с указанием даты и адресатов, которым они направлялись, а также стоимости каждого из сообщений.

В сентябре глава Facebook Марк Цукерберг обещал предоставить конгрессу эти сведения в рамках ведущегося расследования приписываемого России влияния и вмешательства в выборную кампанию.

Ранее Facebook уже передала копии требуемых документов Роберту Мюллеру - специальному прокурору по расследованию "российского следа" в выборах.