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Дальнее зарубежье 02.10.2017 09:03

Facebook в понедельник передаст в конгресс США сообщения россиян, опубликованные компанией в сети перед президентскими выборами

Около 3 тыс. сообщений россиян, которые были обнародованы компанией перед выборами американского президента и после, Facebook намерена передать в конгресс США в понедельник, сообщили в компании.

Часть сообщений будет предоставлена комитетам по разведке сената и палаты представителей, часть - юридическому комитету сената.

В сообщении Facebook говорится, что будут переданы все найденные компанией сообщения российских подписчиков, с указанием даты и адресатов, которым они направлялись, а также стоимости каждого из сообщений.

В сентябре глава Facebook Марк Цукерберг обещал предоставить конгрессу эти сведения в рамках ведущегося расследования приписываемого России влияния и вмешательства в выборную кампанию.

Ранее Facebook уже передала копии требуемых документов Роберту Мюллеру - специальному прокурору по расследованию "российского следа" в выборах.

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Тэги: США, СОЦСЕТЬ, КОНГРЕСС, ДОКУМЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]