На 3 октября в Каталонии намечена всеобщая забастовка

Лидер каталонского общественного движения "Омниум культураль" Жорди Куйшар, выступая на митинге на площади Каталонии в Барселоне, заявил, что "на 3 октября объявлена национальная всеобщая забастовка", передают испанское радио и телевидение.
Перед собравшимися выступают и другие каталонские политики и общественные деятели.
Люди, пришедшие на площадь, ждут оглашения предварительных данных голосования на референдуме о независимости Каталонии, несмотря на то, что он фактически был сорван правоохранительными органами Испании.
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