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Дальнее зарубежье 02.10.2017 09:17

На 3 октября в Каталонии намечена всеобщая забастовка

Лидер каталонского общественного движения "Омниум культураль" Жорди Куйшар, выступая на митинге на площади Каталонии в Барселоне, заявил, что "на 3 октября объявлена национальная всеобщая забастовка", передают испанское радио и телевидение.

Перед собравшимися выступают и другие каталонские политики и общественные деятели.

Люди, пришедшие на площадь, ждут оглашения предварительных данных голосования на референдуме о независимости Каталонии, несмотря на то, что он фактически был сорван правоохранительными органами Испании.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ЗАБАСТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]