Манат к доллару за 9 месяцев укрепился на 4%, к евро - подешевел на 7,4%

Манат по отношению к доллару в январе-сентябре 2017 года укрепился на 3,98%, сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан", основываясь на данных Центрального банка.
При этом в сентябре 2017 года манат по отношению к доллару укрепился на 0,047% (в августе текущего года манат подешевел к доллару на 0,0059%).
Средний курс маната к доллару в сентябре составил 1,7007 AZN/$1 против 1,7008 AZN/$1 в августе текущего года.
В январе-сентябре текущего года манат по отношению к евро подешевел на 7,41%. При этом в сентябре манат к евро укрепился на 0,88% (в августе манат к евро подешевел на 1,21%).
Как сообщалось ранее, в 2016 году манат к доллару подешевел на 13,6%.
А.Азизов
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