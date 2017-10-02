Манат к доллару за 9 месяцев укрепился на 4%, к евро - подешевел на 7,4%

Манат по отношению к доллару в январе-сентябре 2017 года укрепился на 3,98%, сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан", основываясь на данных Центрального банка.

При этом в сентябре 2017 года манат по отношению к доллару укрепился на 0,047% (в августе текущего года манат подешевел к доллару на 0,0059%).

Средний курс маната к доллару в сентябре составил 1,7007 AZN/$1 против 1,7008 AZN/$1 в августе текущего года.

В январе-сентябре текущего года манат по отношению к евро подешевел на 7,41%. При этом в сентябре манат к евро укрепился на 0,88% (в августе манат к евро подешевел на 1,21%).

Как сообщалось ранее, в 2016 году манат к доллару подешевел на 13,6%.

А.Азизов