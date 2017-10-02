Российские издательства приняли участие в V Международной книжной ярмарке в Азербайджане





С 28 по 30 сентября с.г. в Баку состоялась V Международная книжная ярмарка. Свою продукцию на ней представили ряд российских издательств. Среди них: Чувашское книжное издательство, Татарское книжное издательство, Издательский дом «Дагестан», издательства «Вече» (Москва), «Медиарост» (Рыбинск), «Идеалпресс» (Казань), «Коктебель» (Феодосия), «Гангут» (Санкт-Петербург).

Координатором с российской стороны выступила Ассоциация книгоиздателей России, при информационной поддержке Российского информационно-культурного центра в Баку.

По завершении работы ярмарки вице-президент Ассоциации книгоиздателей России Олег Филимонов от имени российских участников передал в библиотеку Российского информационно-культурного центра в Баку комплект книг. Все они были представлены на российских стендах ярмарки.

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