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02.10.2017 09:13

Российские издательства приняли участие в V Международной книжной ярмарке в Азербайджане


С 28 по 30 сентября с.г. в Баку состоялась V Международная книжная ярмарка. Свою продукцию на ней представили ряд российских издательств. Среди них: Чувашское книжное издательство, Татарское книжное издательство, Издательский дом «Дагестан», издательства «Вече» (Москва), «Медиарост» (Рыбинск), «Идеалпресс» (Казань), «Коктебель» (Феодосия), «Гангут» (Санкт-Петербург).

Координатором с российской стороны выступила Ассоциация книгоиздателей России, при информационной поддержке Российского информационно-культурного центра в Баку.

По завершении работы ярмарки вице-президент Ассоциации книгоиздателей России Олег Филимонов от имени российских участников передал в библиотеку Российского информационно-культурного центра в Баку комплект книг. Все они были представлены на российских стендах ярмарки.

Фотографии:


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]