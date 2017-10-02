Нефть дешевеет после 1-го квартального роста в 2017г, Brent у $56,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов в понедельник уменьшаются, инвесторы продолжают постепенно закрывать позиции после роста котировок до многомесячных максимумов на прошлой неделе.
Вместе с тем по итогам третьегор квартала нефть подорожала впервые в этом году.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 снизилась на 29 центов (0,51%) - до $56,50 за баррель.
Ноябрьский контракт, торги по которому завершились в прошлую пятницу, поднялся за сессию на $0,13 (0,2%), до $57,64 за баррель. За неделю стоимость Brent увеличилась на 1,1%, за месяц - на 8,8%, за квартал - на 16,6%. Декабрьский контракт в пятницу завершил сессию на отметке $56,79 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на $0,20 (0,39%) - до $51,47 за баррель.
В пятницу WTI подорожала на $0,11 (0,2%), до $51,67 за баррель. По итогам недели ближайший контракт на WTI прибавил 2%, в сентябре - 7,7%, в III квартале - 10,5%.
"Снова наблюдается борьба противоречивых факторов: на этот раз речь идет об угрозе добыче нефти на севере Ирака и повышении производства сланцевой нефти в США. Производство на сланцевых месторождениях увеличивается, и его рост продолжит оказывать давление на цены на фоне самого длительного ралли Brent с июня 2016 года - пять недель подряд", - отметил аналитик консалтинговой компани Love Energy Энрико Кьорандо.
Добыча нефти в США неделей ранее увеличилась до 9,55 млн баррелей в сутки (б/с), теперь она всего на 60 тыс. б/с ниже пика, зафиксированного в 2015 году.
Число нефтяных буровых установок в эксплуатации в США увеличилось впервые за 4 недели, свидетельствуют данные Baker Hughes. На прошлой неделе этот показатель вырос на 6 единиц - до 750 установок.
Армения за минувшие сутки подвергла минометному обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны
Москва и Баку совместно противостоят новым вызовам - Патрушев
В судебные инстанции с начала года направлены уголовные дела в отношении 216 должностных лиц – генпрокурор Азербайджана
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 3 человека - МВД
Спиртное исключили из списка веществ ВАДА, прием которых был запрещен в четырех видах спорта
Алиев считает, что успешно руководит НОК Азербайджана на протяжении 20 лет
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Сальяне
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Переговоры о Brexit и саммит ЕС будут главными темами открывающейся в Страсбурге пленарной сессии Европарламента
На 3 октября в Каталонии намечена всеобщая забастовка
Facebook в понедельник передаст в конгресс США сообщения россиян, опубликованные компанией в сети перед президентскими выборами
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку прошел Международный конгресс «Диалог языков и культур в евразийском образовательном пространстве». Фоторепортаж
В Баку состоялся семинар «Мосты культуры: Санкт-Петербург – Баку»
Российские издательства приняли участие в V Международной книжной ярмарке в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»