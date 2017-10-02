Нефть дешевеет после 1-го квартального роста в 2017г, Brent у $56,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов в понедельник уменьшаются, инвесторы продолжают постепенно закрывать позиции после роста котировок до многомесячных максимумов на прошлой неделе.

Вместе с тем по итогам третьегор квартала нефть подорожала впервые в этом году.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 снизилась на 29 центов (0,51%) - до $56,50 за баррель.

Ноябрьский контракт, торги по которому завершились в прошлую пятницу, поднялся за сессию на $0,13 (0,2%), до $57,64 за баррель. За неделю стоимость Brent увеличилась на 1,1%, за месяц - на 8,8%, за квартал - на 16,6%. Декабрьский контракт в пятницу завершил сессию на отметке $56,79 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на $0,20 (0,39%) - до $51,47 за баррель.

В пятницу WTI подорожала на $0,11 (0,2%), до $51,67 за баррель. По итогам недели ближайший контракт на WTI прибавил 2%, в сентябре - 7,7%, в III квартале - 10,5%.

"Снова наблюдается борьба противоречивых факторов: на этот раз речь идет об угрозе добыче нефти на севере Ирака и повышении производства сланцевой нефти в США. Производство на сланцевых месторождениях увеличивается, и его рост продолжит оказывать давление на цены на фоне самого длительного ралли Brent с июня 2016 года - пять недель подряд", - отметил аналитик консалтинговой компани Love Energy Энрико Кьорандо.

Добыча нефти в США неделей ранее увеличилась до 9,55 млн баррелей в сутки (б/с), теперь она всего на 60 тыс. б/с ниже пика, зафиксированного в 2015 году.

Число нефтяных буровых установок в эксплуатации в США увеличилось впервые за 4 недели, свидетельствуют данные Baker Hughes. На прошлой неделе этот показатель вырос на 6 единиц - до 750 установок.