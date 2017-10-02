Глава МИД Бельгии осудил насилие на референдуме в Каталонии

Применение насилия испанскими властями в ходе референдума в Каталонии только усилит напряженность в отношениях между Мадридом и Барселоной, считает министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

"Я осуждаю насилие. Это способ создать пропасть между Мадридом и Барселоной", - сказал глава бельгийского МИД в понедельник в интервью каналу Bel RTL.

По его мнению, события в Каталонии поднимают вопрос о правах в Евросоюзе в целом.

"Следовало бы каждый год проверять состояние правового государства в европейских странах, как это делается с бюджетами", - полагает министр.

Он полагает, что организаторы референдумов должны проявлять больше ответственности при постановке целей.

"Консультация с населением может быть, но нужно предвидеть, что произойдет после голосования", - отметил Д.Рейндерс.

Референдум прошел 1 октября при жестких столкновениях безоружных мирных участников с силами правопорядка, часть которых была направлена Мадридом, не признающим законность плебисцита. Ранее сообщалось, что в ходе столкновений пострадали 844 участника референдума и 33 полицейских.

По предварительным подсчетам голосов, 90% принявших участие в воскресном референдуме за отделение от Испании каталонцев проголосовало за независимость автономии.