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Дальнее зарубежье 02.10.2017 13:01

Глава МИД Бельгии осудил насилие на референдуме в Каталонии

Применение насилия испанскими властями в ходе референдума в Каталонии только усилит напряженность в отношениях между Мадридом и Барселоной, считает министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

"Я осуждаю насилие. Это способ создать пропасть между Мадридом и Барселоной", - сказал глава бельгийского МИД в понедельник в интервью каналу Bel RTL.

По его мнению, события в Каталонии поднимают вопрос о правах в Евросоюзе в целом.

"Следовало бы каждый год проверять состояние правового государства в европейских странах, как это делается с бюджетами", - полагает министр.

Он полагает, что организаторы референдумов должны проявлять больше ответственности при постановке целей.

"Консультация с населением может быть, но нужно предвидеть, что произойдет после голосования", - отметил Д.Рейндерс.

Референдум прошел 1 октября при жестких столкновениях безоружных мирных участников с силами правопорядка, часть которых была направлена Мадридом, не признающим законность плебисцита. Ранее сообщалось, что в ходе столкновений пострадали 844 участника референдума и 33 полицейских.

По предварительным подсчетам голосов, 90% принявших участие в воскресном референдуме за отделение от Испании каталонцев проголосовало за независимость автономии.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, МИД, ИСПАНИЯ, РЕФЕРЕНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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