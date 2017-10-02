Киргизский премьер после окончания визита в Москву стал отцом в четвертый раз

В семье премьер-министра Киргизии Сапара Исакова родилась четвертая дочь, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

По словам собеседника агентства, "в семье премьера произошло пополнение, у него родилась еще одна дочь".

Четвертая девочка в семье премьера появилась на свет 1 октября, на следующий день после его возвращения из Москвы, где С.Исаков находился с первым официальным визитом.

Главе правительства Киргизии 40 лет, он был назначен на пост премьер-министра 26 августа. Его супруге Малике Арстанбековой 36 лет.