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СНГ 02.10.2017 13:27

Киргизский премьер после окончания визита в Москву стал отцом в четвертый раз

В семье премьер-министра Киргизии Сапара Исакова родилась четвертая дочь, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

По словам собеседника агентства, "в семье премьера произошло пополнение, у него родилась еще одна дочь".

Четвертая девочка в семье премьера появилась на свет 1 октября, на следующий день после его возвращения из Москвы, где С.Исаков находился с первым официальным визитом.

Главе правительства Киргизии 40 лет, он был назначен на пост премьер-министра 26 августа. Его супруге Малике Арстанбековой 36 лет.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ДОЧЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]