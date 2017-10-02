Бангладеш ведет переговоры о возвращении мьянманских беженцев на родину

Власти Бангладеш начали переговоры с Мьянмой по вопросу о возвращении на родину более полумиллиона мьянманских рохинджа, бежавших в Бангладеш с августа 2017 года, сообщают СМИ из Вашингтона.

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина призвала к прекращению насилия в Мьянме и созданию безопасных зон для возвращения беженцев в страну. Она также выступила за создание специальной миссии ООН в Мьянме.

По данным ООН, с 25 августа число мьянманских беженцев в Бангладеш превысило 500 тыс. человек.

В Мьянме конфликт между мусульманами (рохинджа) и бирманцами, исповедующими буддизм, тлел в штате Ракхайн многие годы. Он обострился, когда власти Мьянмы начали операцию против представителей народности рохинджа, которых местные СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель более 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.