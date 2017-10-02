Бангладеш ведет переговоры о возвращении мьянманских беженцев на родину

Власти Бангладеш начали переговоры с Мьянмой по вопросу о возвращении на родину более полумиллиона мьянманских рохинджа, бежавших в Бангладеш с августа 2017 года, сообщают СМИ из Вашингтона.
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина призвала к прекращению насилия в Мьянме и созданию безопасных зон для возвращения беженцев в страну. Она также выступила за создание специальной миссии ООН в Мьянме.
По данным ООН, с 25 августа число мьянманских беженцев в Бангладеш превысило 500 тыс. человек.
В Мьянме конфликт между мусульманами (рохинджа) и бирманцами, исповедующими буддизм, тлел в штате Ракхайн многие годы. Он обострился, когда власти Мьянмы начали операцию против представителей народности рохинджа, которых местные СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель более 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.
ВМС Азербайджана проводят подготовку к оценке НАТО - Минобороны
Спикер парламента Азербайджана обвинил спецпредставителя ПА ОБСЕ по Южному Кавказу в двуличии
Финансовая деятельность НПО и политпартий в Азербайджане должна быть прозрачной – глава парламентского комитета
ДПИ в Азербайджана в I полугодии выданы по 85 проектам стоимостью около 557 млн манатов
SEC впервые возбудила дело о мошенничестве при проведении ICO
Moneyval утвердила прогресс правительства Азербайджана по работам, проводимым в рамках борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма
Три человека погибли в ДТП в Азербайджане, еще трое пострадали – СМИ
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 3 человека - МВД
Спиртное исключили из списка веществ ВАДА, прием которых был запрещен в четырех видах спорта
Алиев ознакомился с виноградными садами ООО «Az-Qranata» и открыл новую автодорогу в Шемахе
Президент Азербайджана открыл в Гобустане автодорогу и принял участие в церемонии подачи в город питьевой воды
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку прошел Международный конгресс «Диалог языков и культур в евразийском образовательном пространстве». Фоторепортаж
В Баку состоялся семинар «Мосты культуры: Санкт-Петербург – Баку»
Российские издательства приняли участие в V Международной книжной ярмарке в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»