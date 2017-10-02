Атамбаев утвердил делимитацию 85% киргизско-узбекской границы

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал закон о ратификации договора о киргизско-узбекской государственной границе, предусматривающий делимитацию 85% ее линии, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

Собеседник агентства напомнил, что договор был подписан 5 сентября в Бишкеке во время государственного визита в Киргизию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, киргизский парламент ратифицировал документ 28 сентября.

"Целью договора является уточнение и определение прохождения линии государственной границы между Киргизией и Узбекистаном, положениями указанного договора описано 1 тыс. 170, 53 км киргизско-узбекской государственной границы", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее в правительстве Киргизии сообщили "Интерфаксу", что ратифицированный договор о госгранице с Узбекистаном подразумевает делимитацию 85% киргизско-узбекской госграницы, что составляет 1 тыс. 170,53 км из 1378 км. Оставшиеся 217 км общей границы, включающие в себя 36 участков, пока остаются неопределенными, но стороны надеются найти по ним взаимопонимание в ближайшее время.

Процесс описания линии границы занял более 20 лет, ее неопределенность служила источником частых конфликтов, в том числе с применением оружия. Прогресс в решении начался осенью 2016 года, после кончины первого президента Узбекистана Ислама Каримова и избрания Ш.Мирзиёева. В течение года стороны подготовили договор о прохождении большей части линии госграницы.

Вместе с тем сторонам необходимо найти решение наиболее сложных вопросов, связанных с неопределенными участками, принадлежность которых ранее вызывала у сторон серьезные споры. На территории Киргизии находится два узбекских анклава Сох и Шахимардан, на территории Узбекистана - киргизский анклав Барак.