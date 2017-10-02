Власти КНДР потребовали аннулировать договор об обороне между США и Южной Кореей

Северная Корея потребовала от Южной Кореи разорвать договор о взаимной обороне с США, сообщает "Би-Би-Си".
Данный договор, подписанный между сторонами 1 октября 1953 года, по мнению Пхеньяна, является подготовкой к вторжению на территорию КНДР.
"Договор о взаимной обороне отражает явные амбиции США о вторжении. Данный договор должен быть немедленно расторгнут", - говорится в сообщении северокорейского издания Rodong Sinmun, органа ЦК Трудовой партии Кореи.
Накануне СМИ Северной Кореи объявили, что уже более 1,2 миллиона женщин изъявили желание вступить в ряды северокорейских вооруженных сил для борьбы с США, и это число продолжает расти.
"В КНДР женщины полны стремления встать на защиту родины", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
1 октября США и Южная Корея отметили 64-ю годовщину договора о взаимной обороне, подписанного в 1953 году и позволившего закончить трехлетнюю войну на Корейском полуострове.
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