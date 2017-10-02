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Дальнее зарубежье 02.10.2017 13:15

Власти КНДР потребовали аннулировать договор об обороне между США и Южной Кореей

Северная Корея потребовала от Южной Кореи разорвать договор о взаимной обороне с США, сообщает "Би-Би-Си".

Данный договор, подписанный между сторонами 1 октября 1953 года, по мнению Пхеньяна, является подготовкой к вторжению на территорию КНДР.

"Договор о взаимной обороне отражает явные амбиции США о вторжении. Данный договор должен быть немедленно расторгнут", - говорится в сообщении северокорейского издания Rodong Sinmun, органа ЦК Трудовой партии Кореи.

Накануне СМИ Северной Кореи объявили, что уже более 1,2 миллиона женщин изъявили желание вступить в ряды северокорейских вооруженных сил для борьбы с США, и это число продолжает расти.

"В КНДР женщины полны стремления встать на защиту родины", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

1 октября США и Южная Корея отметили 64-ю годовщину договора о взаимной обороне, подписанного в 1953 году и позволившего закончить трехлетнюю войну на Корейском полуострове.

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Тэги: КНДР, ЮЖКОРЕЯ, ДОГОВОР, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]