Власти КНДР потребовали аннулировать договор об обороне между США и Южной Кореей

Северная Корея потребовала от Южной Кореи разорвать договор о взаимной обороне с США, сообщает "Би-Би-Си".

Данный договор, подписанный между сторонами 1 октября 1953 года, по мнению Пхеньяна, является подготовкой к вторжению на территорию КНДР.

"Договор о взаимной обороне отражает явные амбиции США о вторжении. Данный договор должен быть немедленно расторгнут", - говорится в сообщении северокорейского издания Rodong Sinmun, органа ЦК Трудовой партии Кореи.

Накануне СМИ Северной Кореи объявили, что уже более 1,2 миллиона женщин изъявили желание вступить в ряды северокорейских вооруженных сил для борьбы с США, и это число продолжает расти.

"В КНДР женщины полны стремления встать на защиту родины", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

1 октября США и Южная Корея отметили 64-ю годовщину договора о взаимной обороне, подписанного в 1953 году и позволившего закончить трехлетнюю войну на Корейском полуострове.