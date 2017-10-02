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Регион 02.10.2017 12:16

Армения не договаривалась с Китаем о поставках оружия - Минобороны

Армения продолжит закупки вооружений, но пока не в Китае, заявил министр обороны республики Виген Саркисян.

"Год был успешным в плане обеспечения армии вооружением. Процесс будет продолжен. Повышение боеспособности - один из приоритетов Вооруженных сил", - сказал В.Саркисян на пресс-конференции в понедельник.

При этом министр отметил, что в рамках его официального визита в КНР не были достигнуты договоренности о приобретении китайского вооружения.

"Состоялись важные встречи и переговоры по военно-политическим вопросам. На данный момент мы не договаривались о приобретении китайского вооружения. В армянских Вооруженных силах есть импортированные ранее из Китая виды вооружений, и мы открыты для любого диалога", - заявил В.Саркисян.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КИТАЙ, ВООРУЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]