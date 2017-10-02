Армения не договаривалась с Китаем о поставках оружия - Минобороны

Армения продолжит закупки вооружений, но пока не в Китае, заявил министр обороны республики Виген Саркисян.

"Год был успешным в плане обеспечения армии вооружением. Процесс будет продолжен. Повышение боеспособности - один из приоритетов Вооруженных сил", - сказал В.Саркисян на пресс-конференции в понедельник.

При этом министр отметил, что в рамках его официального визита в КНР не были достигнуты договоренности о приобретении китайского вооружения.

"Состоялись важные встречи и переговоры по военно-политическим вопросам. На данный момент мы не договаривались о приобретении китайского вооружения. В армянских Вооруженных силах есть импортированные ранее из Китая виды вооружений, и мы открыты для любого диалога", - заявил В.Саркисян.