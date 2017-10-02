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СНГ 02.10.2017 13:41

В Белоруссии могли остаться только женившиеся участники учений "Запад-2017", заявил российский посол

Посол России в Белоруссии Александр Суриков исключил вероятность того, что российские военные до сих пор не покинули территорию Беларуси после совместных маневров "Запад-2017".

"Я думаю, если случайно один (российский военный) женился... (То остался в Беларуси - ИФ). А так никого нет", - сказал А.Суриков журналистам в понедельник в Минске.

Совместные белорусско-российские учения "Запад-2017" прошли 14-20 сентября. Начальник украинского Генштаба Виктор Муженко на днях заявил западным СМИ, что Россия якобы оставила войска после проведения учений в Белоруссии, несмотря на обещание не делать этого.

30 сентября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что все российские войска, задействованные в совместных с Белоруссией стратегических учениях "Запад-2017", вернулись в места постоянной дислокации.

Со своей стороны российский посол А.Суриков посоветовал относиться к военным учениям подобного рода "нормально и достойным образом".

"Армии есть натовские, страновые европейские, Беларуси, и они не могут не тренироваться. Относиться надо как к обычным тренировкам у спортсменов", - пояснил он.

Комментируя предположения о том, что российские военные на учении якобы тренировались захватывать Беларусь, посол заявил: "Не надо выдумывать глупости".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ВОЙСКА, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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