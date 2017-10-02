Посол России в Белоруссии Александр Суриков исключил вероятность того, что российские военные до сих пор не покинули территорию Беларуси после совместных маневров "Запад-2017".

"Я думаю, если случайно один (российский военный) женился... (То остался в Беларуси - ИФ). А так никого нет", - сказал А.Суриков журналистам в понедельник в Минске.

Совместные белорусско-российские учения "Запад-2017" прошли 14-20 сентября. Начальник украинского Генштаба Виктор Муженко на днях заявил западным СМИ, что Россия якобы оставила войска после проведения учений в Белоруссии, несмотря на обещание не делать этого.

30 сентября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что все российские войска, задействованные в совместных с Белоруссией стратегических учениях "Запад-2017", вернулись в места постоянной дислокации.

Со своей стороны российский посол А.Суриков посоветовал относиться к военным учениям подобного рода "нормально и достойным образом".

"Армии есть натовские, страновые европейские, Беларуси, и они не могут не тренироваться. Относиться надо как к обычным тренировкам у спортсменов", - пояснил он.

Комментируя предположения о том, что российские военные на учении якобы тренировались захватывать Беларусь, посол заявил: "Не надо выдумывать глупости".