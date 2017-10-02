США больше не предпринимают попыток разместить в Киргизии новую военную базу - премьер

Киргизия не откажется от решения о выводе из страны американской военной базы, последовательно придерживаясь партнерских отношений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил премьер-министр республики Сапар Исаков.

"Это уже не важно (вопрос о размещении базы США - ИФ), поскольку Кыргызстан уже принял свое решение в 2014 году. И это решение будет сохраняться в силе, это принципиальная и важная внешнеполитическая позиция для нас", - сказал премьер в интервью, опубликованном в понедельник в "Российской газете".

По его данным, "США не предпринимали с тех пор попыток (разместить в Киргизии новую базу - ИФ), хотя со стороны других партнеров предложения такого характера были".

"Могу заверить, что Кыргызстан впредь будет очень последовательным, надежным партнером для всех стран ОДКБ", - подчеркнул глава киргизского правительства.

С.Исаков отметил, что ОДКБ является "важнейшим стратегическим и геополитическим проектом. Вопросы, обсуждаемые в различных форматах ОДКБ, несут очень серьезную повестку дня".

"Во внешней политике нашей страны ОДКБ занимает приоритетное место. Мы четко понимаем, что вопрос обеспечения региональной безопасности, особенно в свете непростой ситуации в Афганистане, имеет первостепенное значение", - считает премьер.

С.Исаков назвал ОДКБ "зонтиком безопасности для всех членов организации". "Кыргызстан будет предпринимать исчерпывающие меры для того, чтобы делать свой весомый вклад в развитие нашей организации. У нас в городе Кант находится российская объединенная военная база, которая также выполняет определенную функцию в рамках ОДКБ", - подчеркнул он.

Американская авиабаза размещалась в киргизском международном аэропорту "Манас" с декабря 2001 года для обеспечения проведения в Афганистане операции международной коалиции во главе с США.

В 2009 году авиабаза была переименована в Центр транзитных перевозок, который по решению правительства Киргизии был выведен с территории республики в июле 2014 года.