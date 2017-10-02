США больше не предпринимают попыток разместить в Киргизии новую военную базу - премьер

Киргизия не откажется от решения о выводе из страны американской военной базы, последовательно придерживаясь партнерских отношений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил премьер-министр республики Сапар Исаков.
"Это уже не важно (вопрос о размещении базы США - ИФ), поскольку Кыргызстан уже принял свое решение в 2014 году. И это решение будет сохраняться в силе, это принципиальная и важная внешнеполитическая позиция для нас", - сказал премьер в интервью, опубликованном в понедельник в "Российской газете".
По его данным, "США не предпринимали с тех пор попыток (разместить в Киргизии новую базу - ИФ), хотя со стороны других партнеров предложения такого характера были".
"Могу заверить, что Кыргызстан впредь будет очень последовательным, надежным партнером для всех стран ОДКБ", - подчеркнул глава киргизского правительства.
С.Исаков отметил, что ОДКБ является "важнейшим стратегическим и геополитическим проектом. Вопросы, обсуждаемые в различных форматах ОДКБ, несут очень серьезную повестку дня".
"Во внешней политике нашей страны ОДКБ занимает приоритетное место. Мы четко понимаем, что вопрос обеспечения региональной безопасности, особенно в свете непростой ситуации в Афганистане, имеет первостепенное значение", - считает премьер.
С.Исаков назвал ОДКБ "зонтиком безопасности для всех членов организации". "Кыргызстан будет предпринимать исчерпывающие меры для того, чтобы делать свой весомый вклад в развитие нашей организации. У нас в городе Кант находится российская объединенная военная база, которая также выполняет определенную функцию в рамках ОДКБ", - подчеркнул он.
Американская авиабаза размещалась в киргизском международном аэропорту "Манас" с декабря 2001 года для обеспечения проведения в Афганистане операции международной коалиции во главе с США.
В 2009 году авиабаза была переименована в Центр транзитных перевозок, который по решению правительства Киргизии был выведен с территории республики в июле 2014 года.
ВМС Азербайджана проводят подготовку к оценке НАТО - Минобороны
Спикер парламента Азербайджана обвинил спецпредставителя ПА ОБСЕ по Южному Кавказу в двуличии
Финансовая деятельность НПО и политпартий в Азербайджане должна быть прозрачной – глава парламентского комитета
ДПИ в Азербайджана в I полугодии выданы по 85 проектам стоимостью около 557 млн манатов
SEC впервые возбудила дело о мошенничестве при проведении ICO
Moneyval утвердила прогресс правительства Азербайджана по работам, проводимым в рамках борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма
Три человека погибли в ДТП в Азербайджане, еще трое пострадали – СМИ
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 3 человека - МВД
Спиртное исключили из списка веществ ВАДА, прием которых был запрещен в четырех видах спорта
Алиев ознакомился с виноградными садами ООО «Az-Qranata» и открыл новую автодорогу в Шемахе
Президент Азербайджана открыл в Гобустане автодорогу и принял участие в церемонии подачи в город питьевой воды
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку прошел Международный конгресс «Диалог языков и культур в евразийском образовательном пространстве». Фоторепортаж
В Баку состоялся семинар «Мосты культуры: Санкт-Петербург – Баку»
Российские издательства приняли участие в V Международной книжной ярмарке в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»