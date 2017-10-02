В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана накоплено более $50 млн

Более $50,3 млн. накоплено в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на 1 октября 2017 года, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

Так, на счету указанного фонда имеется 85 млн. 239 тыс. 254,73 манатов ($50,1 млн), 8,636 тыс. евро, $212 тыс. 873,88, и 5 тыс. рублей.

Фонд помощи ВС Азербайджана был создан указом президента Азербайджана в 2002 году.

Ф.Исазаде