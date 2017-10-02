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Внутренняя политика 02.10.2017 12:09

В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана накоплено более $50 млн

Более $50,3 млн. накоплено в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на 1 октября 2017 года, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

Так, на счету указанного фонда имеется 85 млн. 239 тыс. 254,73 манатов ($50,1 млн), 8,636 тыс. евро, $212 тыс. 873,88, и 5 тыс. рублей.

Фонд помощи ВС Азербайджана был создан указом президента Азербайджана в 2002 году.

Ф.Исазаде

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Тэги: АРМИЯ, ФОНД, НАКОПЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]