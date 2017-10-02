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Транспорт и связь 02.10.2017 12:12

Крах Monarch Airlines стал крупнейшим в истории британской авиации, более 110 тыс. клиентов не могут вернуться домой

Бюджетная британская авиакомпания Monarch Airlines помещена под внешнее управление, ее крах, по данным управления гражданской авиации (CAA) Великобритании, является самым масштабным в отрасли.

Как пишет The Guardian, более 110 тыс. клиентов Monarch Airlines остаются за пределами Великобритании без возможности быстрого возвращения на родину. Кроме того, компания аннулировала еще 300 тыс. забронированных билетов.

Правительство Великобритании попросило CAA зафрахтовать более 30 лайнеров и подключить все ресурсы, чтобы вернуть туристов домой. По сообщениям BBC, первые такие рейсы уже выполнены.

Внешним управляющим назначена KPMG, представители которой заявили, что большинство клиентов Monarch должны получить денежную компенсацию.

Monarсh является пятой по величине авиакомпанией Великобритании, она выполняет рейсы из пяти британских аэропортов в 40 городов мира, основным направлением является Испания. Численность штата - около 2,1 тыс. человек. Помимо авиабилетов, Monarch также продает комплексные туры, на долю которых приходится 5% ее выручки.

Проблемы Monarch вызывают вопросы об устойчивости инвесткомпании Greybull Capital, которая владеет 90% акций перевозчика. В 2014 году Greybull вложила в Monarch 125 млн фунтов стерлингов ($166 млн), в прошлом году - еще 165 млн фунтов.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АВИАПЕРЕВОЗЧИК, КРАХ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]