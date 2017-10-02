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Дальнее зарубежье 02.10.2017 14:15

Находящиеся в Иракском Курдистане иностранцы смогут покинуть страну через Багдад без штрафа и визы

Ирак позволил гражданам иностранных государств, оказавшихся на территории Иракского Курдистана, беспрепятственно покинуть страну через Багдад, сообщают в понедельник западные СМИ.

"Любой человек может покинуть страну через Багдад без выплаты штрафа или получения выездной визы", - заявил министр внутренних дел страны Кассем аль-Араджи.

Таким образом, иностранцам, прибывшим в страну по региональной визе Иракского Курдистана, по которой нельзя ездить в иные провинции Ирака, для выезда из страны не нужно будет оформлять еще одну визу на выезд из страны.

На прошлой неделе авиационные власти Ирака ввели запрет на международное авиасообщение с Иракским Курдистаном. Главное управление гражданской авиации Ирака предписало прекратить полеты всех иностранных авиакомпаний в аэропорты Эрбиля и Сулеймании, осуществляющих международные рейсы в регионе, с 29 сентября.

Меры авиационных властей Ирака последовали после того, как местные курдские власти отказались выполнять распоряжение Багдада о передаче аэропортов в ведение центральных властей.

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Тэги: ИРАК, КУРДИСТАН, ИНОСТРАНЦЫ, ВЫЕЗД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]