Находящиеся в Иракском Курдистане иностранцы смогут покинуть страну через Багдад без штрафа и визы

Ирак позволил гражданам иностранных государств, оказавшихся на территории Иракского Курдистана, беспрепятственно покинуть страну через Багдад, сообщают в понедельник западные СМИ.

"Любой человек может покинуть страну через Багдад без выплаты штрафа или получения выездной визы", - заявил министр внутренних дел страны Кассем аль-Араджи.

Таким образом, иностранцам, прибывшим в страну по региональной визе Иракского Курдистана, по которой нельзя ездить в иные провинции Ирака, для выезда из страны не нужно будет оформлять еще одну визу на выезд из страны.

На прошлой неделе авиационные власти Ирака ввели запрет на международное авиасообщение с Иракским Курдистаном. Главное управление гражданской авиации Ирака предписало прекратить полеты всех иностранных авиакомпаний в аэропорты Эрбиля и Сулеймании, осуществляющих международные рейсы в регионе, с 29 сентября.

Меры авиационных властей Ирака последовали после того, как местные курдские власти отказались выполнять распоряжение Багдада о передаче аэропортов в ведение центральных властей.