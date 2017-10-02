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Дальнее зарубежье 02.10.2017 14:33

Глава МВД Бельгии ждет реакции Евросоюза на события в Каталонии

Министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон считает, что Евросоюз должен призвать к порядку Мадрид за насилие в ходе действий властей против референдума о независимости Каталонии.

По его словам, из всех европейских лидеров только бельгийский премьер Шарль Мишель, осудивший в воскресенье насилие, отреагировал правильно, так, "как должен реагировать европейский руководитель".

"А где остальные? Я ожидал, что хотя бы призовут Испанию к порядку", - заявил в понедельник фламандскому Radio 1 глава МВД, принадлежащий к националистической партии "Новый фламандский альянс" (N-VA), известной своими сепаратистскими планами.

Он не стал высказываться о возможной позиции бельгийского федерального правительства в случае, если Каталония объявит о своей независимости в одностороннем порядке. Министр предпочитает дождаться реакции ЕС.

Я.Ямбон выразил несогласие с оценкой позиции организаторов референдума в Каталонии как проявления "крайнего национализма". Он указал на то, что "каталонцы уже годами пытались предпринять диалог с Испанией".

"Этот призыв к независимости возник не на пустом месте. Я не согласен с тем, чтобы относить его к категории крайнего национализма", - сказал Я.Ямбон.

В свою очередь другой представитель партии N-VA, председатель фламандского парламента Ян Пеманс, выступая в эфире первого канала франкоязычного радио, расценил силовую реакцию испанского правительства на каталонский референдум как "подлую, невероятную, антидемократическую".

Он также приветствовал заявление бельгийского премьера, осудившего действия испанских властей.

Фламандский политик считает необходимым диалог между Мадридом и Барселоной.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, МВД, ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]