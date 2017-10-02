Лукашенко призывает наводить мосты между Западом и Востоком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая в понедельник верительные грамоты послов зарубежных государств, заявил о необходимости искать точки соприкосновения, которые могут объединить западные и восточные страны.
"Сегодня необходимо строить и укреплять мосты - политические, экономические, гуманитарные - между странами и различными интеграционными объединениями как на Западе, так и на Востоке. Искать как можно больше точек соприкосновения, которые будут объединять страны и народы", - сказал А.Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.
Президент констатировал, что сегодня за белорусской столицей прочно закрепился статус эффективной переговорной площадки, и не только по украинской проблематике. Он напомнил, что в текущем году Минск принимал два важных международных форума: встречу министров иностранных дел Центрально-Европейской инициативы, где Белоруссия впервые председательствует, и сессию Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
На этой сессии, а затем и с трибуны Генассамблеи ООН Белоруссия выступила с инициативой о запуске под эгидой ОБСЕ широкой дискуссии о новом Хельсинкском процессе, призванном развязать узлы противоречий между государствами на пространстве Евро-Атлантики и Евразии, продолжил президент.
"Мы заинтересованы в том, чтобы проект "Хельсинки-2" состоялся. Убежден, что и вы, уважаемые послы, сможете внести свой вклад в создание группы государств-единомышленников по продвижению и реализации этой актуальной инициативы", - заявил А.Лукашенко.
Президент отметил, что Белоруссия и западные страны строят новую платформу сотрудничества на основе взаимоуважения и баланса интересов.
"Именно последовательная и прагматичная политика помогла нам нормализовать и укрепить отношения с западными странами. Мы смогли преодолеть разногласия и сейчас строим новую платформу сотрудничества на основе взаимоуважения и баланса интересов", - сказал глава государства.
А.Лукашенко также подчеркнул, что "в диалоге со своими партнерами Беларусь всегда придерживается принципов открытости, честности, равноправия и справедливости". "Сейчас, когда ситуация в мире далека от спокойной, эти подходы особенно ценны", - убежден он.
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