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02.10.2017 12:42

Алиев ознакомился с виноградными садами ООО «Az-Qranata» и открыл новую автодорогу в Шемахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с виноградными садами ООО «Az-Qranata» в Шемахинском районе, сообщает сайт главы государства.

Глава государства был информирован о деятельности ООО «Az-Qranata». Было отмечено, что площадь первых виноградных садов предприятия в 2009 году составляла 25 га, сегодня же эта цифра составляет 375 га. На площади 309 га выращиваются технические сорта винограда, 66 га – пищевые. Саженцы винограда привезены из Грузии, Турции и Франции.

В текущем году урожайность технических сортов составила 7-8 тонн на гектар, пищевых -15 тонн. На 2018 год планка урожайности определена 10-11 тонн на гектар технических сортов и 17-18 тонн – пищевых.

В тот же день И.Алиев принял участие в церемонии открытия автодороги Шемаха-Чел Гойлер-Падар.

Глава ОАО «Azеravtoyol» Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанных работах на автодороге. По его словам, эта автомобильная дорога создаст новое автосообщение, протяженность 53 км между Аранским и Горно-Ширванским экономическими районами, что позволит сократить существующие маршруты движения в среднем на 120-180 км.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВИНОГРАД, ОЗНАКОМЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]