Алиев ознакомился с виноградными садами ООО «Az-Qranata» и открыл новую автодорогу в Шемахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с виноградными садами ООО «Az-Qranata» в Шемахинском районе, сообщает сайт главы государства.

Глава государства был информирован о деятельности ООО «Az-Qranata». Было отмечено, что площадь первых виноградных садов предприятия в 2009 году составляла 25 га, сегодня же эта цифра составляет 375 га. На площади 309 га выращиваются технические сорта винограда, 66 га – пищевые. Саженцы винограда привезены из Грузии, Турции и Франции.

В текущем году урожайность технических сортов составила 7-8 тонн на гектар, пищевых -15 тонн. На 2018 год планка урожайности определена 10-11 тонн на гектар технических сортов и 17-18 тонн – пищевых.

В тот же день И.Алиев принял участие в церемонии открытия автодороги Шемаха-Чел Гойлер-Падар.

Глава ОАО «Azеravtoyol» Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанных работах на автодороге. По его словам, эта автомобильная дорога создаст новое автосообщение, протяженность 53 км между Аранским и Горно-Ширванским экономическими районами, что позволит сократить существующие маршруты движения в среднем на 120-180 км.

Ф.Исазаде