Алиев ознакомился с виноградными садами ООО «Az-Qranata» и открыл новую автодорогу в Шемахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с виноградными садами ООО «Az-Qranata» в Шемахинском районе, сообщает сайт главы государства.
Глава государства был информирован о деятельности ООО «Az-Qranata». Было отмечено, что площадь первых виноградных садов предприятия в 2009 году составляла 25 га, сегодня же эта цифра составляет 375 га. На площади 309 га выращиваются технические сорта винограда, 66 га – пищевые. Саженцы винограда привезены из Грузии, Турции и Франции.
В текущем году урожайность технических сортов составила 7-8 тонн на гектар, пищевых -15 тонн. На 2018 год планка урожайности определена 10-11 тонн на гектар технических сортов и 17-18 тонн – пищевых.
В тот же день И.Алиев принял участие в церемонии открытия автодороги Шемаха-Чел Гойлер-Падар.
Глава ОАО «Azеravtoyol» Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанных работах на автодороге. По его словам, эта автомобильная дорога создаст новое автосообщение, протяженность 53 км между Аранским и Горно-Ширванским экономическими районами, что позволит сократить существующие маршруты движения в среднем на 120-180 км.
Ф.Исазаде
ВМС Азербайджана проводят подготовку к оценке НАТО - Минобороны
Спикер парламента Азербайджана обвинил спецпредставителя ПА ОБСЕ по Южному Кавказу в двуличии
Финансовая деятельность НПО и политпартий в Азербайджане должна быть прозрачной – глава парламентского комитета
ДПИ в Азербайджана в I полугодии выданы по 85 проектам стоимостью около 557 млн манатов
SEC впервые возбудила дело о мошенничестве при проведении ICO
Moneyval утвердила прогресс правительства Азербайджана по работам, проводимым в рамках борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма
Три человека погибли в ДТП в Азербайджане, еще трое пострадали – СМИ
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 3 человека - МВД
Спиртное исключили из списка веществ ВАДА, прием которых был запрещен в четырех видах спорта
Аэропорт Лас-Вегаса частично восстановил работу, десятки рейсов перенаправлены в другие аэропорты
Суд Пакистана пока не предъявил обвинения в коррупции экс-премьеру Шарифу
Главы генштабов Турции и Ирана обсудили в Тегеране вопросы защиты границ и борьбы с терроризмом
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку прошел Международный конгресс «Диалог языков и культур в евразийском образовательном пространстве». Фоторепортаж
В Баку состоялся семинар «Мосты культуры: Санкт-Петербург – Баку»
Российские издательства приняли участие в V Международной книжной ярмарке в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»