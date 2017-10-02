Финансовая деятельность НПО и политпартий в Азербайджане должна быть прозрачной – глава парламентского комитета

Азербайджан проводит независимую политику и не обязан выполнять рекомендации, высказываемые извне, считает председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов.
«Независимая политика Азербайджана, общественная стабильность и безопасность в нашей стране вызывают серьезную озабоченность у определенных сил в мире, за которыми стоит армянское лобби. Мы готовы слушать любые рекомендации, но не обязаны их выполнять», - подчеркнул С.Новрузов пленарном заседании парламента, сообщает парламентский корреспондент «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, Азербайджан уже привык к антиазербайджанским заявлениям представителей различных международных организаций и публикациям в различных СМИ и адекватно реагирует на них.
«В этом плане в последнее время наблюдается активизация давления на Азербайджан и Турцию», - сказал глава парламентского комитета.
С.Новрузов также отметил необходимость внесения законодательных поправок касательно финотчетности политических партий и НПО.
«Политические партии и неправительственные организации должны с уважением относиться к законодательству Азербайджана и вести прозрачную бухгалтерию, отчитываться о своих финансовых поступлениях и деятельности перед соответствующими госорганами», - сказал он.
Р.Бабаев
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