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Внутренняя политика 02.10.2017 12:47

Финансовая деятельность НПО и политпартий в Азербайджане должна быть прозрачной – глава парламентского комитета

Азербайджан проводит независимую политику и не обязан выполнять рекомендации, высказываемые извне, считает председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов.

«Независимая политика Азербайджана, общественная стабильность и безопасность в нашей стране вызывают серьезную озабоченность у определенных сил в мире, за которыми стоит армянское лобби. Мы готовы слушать любые рекомендации, но не обязаны их выполнять», - подчеркнул С.Новрузов пленарном заседании парламента, сообщает парламентский корреспондент «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, Азербайджан уже привык к антиазербайджанским заявлениям представителей различных международных организаций и публикациям в различных СМИ и адекватно реагирует на них.

«В этом плане в последнее время наблюдается активизация давления на Азербайджан и Турцию», - сказал глава парламентского комитета.

С.Новрузов также отметил необходимость внесения законодательных поправок касательно финотчетности политических партий и НПО.

«Политические партии и неправительственные организации должны с уважением относиться к законодательству Азербайджана и вести прозрачную бухгалтерию, отчитываться о своих финансовых поступлениях и деятельности перед соответствующими госорганами», - сказал он.

Р.Бабаев

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Тэги: ПАРТИИ, НПО, ПАРЛАМЕНТАРИЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]