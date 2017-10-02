Азербайджан продемонстрирует вина, соки и консервы на выставке ANUGA в Кельне

Азербайджанская сельхозпродукция будет представлена на международной выставке продовольствия ANUGA в германском Кельне, отмечается в сообщении министерства экономики Азербайджана.
«Выставка ANUGA пройдет в период с 7 по 11 октября. Здесь в рамках единого национального стенда будет продемонстрирована продукция 21 азербайджанской компании – фруктовые соки, различные виды вин, минеральные воды, фундук, фрукты, консервированные и кондитерские изделия, чай, сухофрукты и прочее», - отмечается в информации.
По данным Минэкономики, данные компании были выбраны для участия в выставке по результатам отбора.
До сих пор азербайджанская продукция под брендом "Made in Azerbaijan" была представлена на едином национальном стенде на выставках «Gulfood 2017» в Дубае, «Prowein 2017» в Дюссельдорфе и «Worldfood Moscow 2017» в Москве. Кроме того, министерством экономики Азербайджана было организовано 8 экспортных миссий в зарубежные страны.
Н.Аббасова
ВМС Азербайджана проводят подготовку к оценке НАТО - Минобороны
Спикер парламента Азербайджана обвинил спецпредставителя ПА ОБСЕ по Южному Кавказу в двуличии
Финансовая деятельность НПО и политпартий в Азербайджане должна быть прозрачной – глава парламентского комитета
Три человека погибли в ДТП в Азербайджане, еще трое пострадали – СМИ
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 3 человека - МВД
Спиртное исключили из списка веществ ВАДА, прием которых был запрещен в четырех видах спорта
Алиев ознакомился с виноградными садами ООО «Az-Qranata» и открыл новую автодорогу в Шемахе
Президент Азербайджана открыл в Гобустане автодорогу и принял участие в церемонии подачи в город питьевой воды
Аэропорт Лас-Вегаса частично восстановил работу, десятки рейсов перенаправлены в другие аэропорты
Суд Пакистана пока не предъявил обвинения в коррупции экс-премьеру Шарифу
Главы генштабов Турции и Ирана обсудили в Тегеране вопросы защиты границ и борьбы с терроризмом
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку прошел Международный конгресс «Диалог языков и культур в евразийском образовательном пространстве». Фоторепортаж
В Баку состоялся семинар «Мосты культуры: Санкт-Петербург – Баку»
Российские издательства приняли участие в V Международной книжной ярмарке в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»