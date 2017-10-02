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Бизнес и законодательство 02.10.2017 12:57

Азербайджан продемонстрирует вина, соки и консервы на выставке ANUGA в Кельне

Азербайджанская сельхозпродукция будет представлена на международной выставке продовольствия ANUGA в германском Кельне, отмечается в сообщении министерства экономики Азербайджана.

«Выставка ANUGA пройдет в период с 7 по 11 октября. Здесь в рамках единого национального стенда будет продемонстрирована продукция 21 азербайджанской компании – фруктовые соки, различные виды вин, минеральные воды, фундук, фрукты, консервированные и кондитерские изделия, чай, сухофрукты и прочее», - отмечается в информации.

По данным Минэкономики, данные компании были выбраны для участия в выставке по результатам отбора.

До сих пор азербайджанская продукция под брендом "Made in Azerbaijan" была представлена на едином национальном стенде на выставках «Gulfood 2017» в Дубае, «Prowein 2017» в Дюссельдорфе и «Worldfood Moscow 2017» в Москве. Кроме того, министерством экономики Азербайджана было организовано 8 экспортных миссий в зарубежные страны.

Н.Аббасова

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Тэги: ВЫСТАВКА, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]