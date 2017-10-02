Спикер парламента Азербайджана обвинил спецпредставителя ПА ОБСЕ по Южному Кавказу в двуличии

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Огтай Асадов обвинил специального представителя по Южному Кавказу Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ Кристиана Вигенина в беспринципности.
«Во время визита К.Вигенина в Азербайджан, я провел с ним встречу в Милли Меджлисе. Затем он уехал в Армению, и его выступления там показали, что слова, произнесенные им в Баку, были фальшивыми», - подчеркнул О.Асадов в понедельник на пленарном заседании парламента.
По его словам, К.Вигенин встретился с руководством Армении, а также с представителями самопровозглашенного Нагорного Карабаха.
«Он сел за один стол с представителями сепаратистского режима Нагорного Карабаха, на котором был флаг сепаратистов. То есть спецпредставитель ПА ОБСЕ продемонстрировал беспринципность и свой низкий уровень. Это проявление политики двойных стандартов», - подчеркнул спикер Милли Меджлиса.
О.Асадов отметил, что принимающая участие в осенней сессии ПА ОБСЕ азербайджанская делегация выразит в Андорре свое отношение к этому вопросу. «ПА ОБСЕ и другие международные организации не должны назначать на стратегически важные должности людей с таким ничтожной беспринципностью», - подчеркнул спикер.
Р.Бабаев
ДПИ в Азербайджана в I полугодии выданы по 85 проектам стоимостью около 557 млн манатов
SEC впервые возбудила дело о мошенничестве при проведении ICO
Moneyval утвердила прогресс правительства Азербайджана по работам, проводимым в рамках борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма
Три человека погибли в ДТП в Азербайджане, еще трое пострадали – СМИ
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 3 человека - МВД
Спиртное исключили из списка веществ ВАДА, прием которых был запрещен в четырех видах спорта
Алиев ознакомился с виноградными садами ООО «Az-Qranata» и открыл новую автодорогу в Шемахе
Президент Азербайджана открыл в Гобустане автодорогу и принял участие в церемонии подачи в город питьевой воды
Аэропорт Лас-Вегаса частично восстановил работу, десятки рейсов перенаправлены в другие аэропорты
Суд Пакистана пока не предъявил обвинения в коррупции экс-премьеру Шарифу
Главы генштабов Турции и Ирана обсудили в Тегеране вопросы защиты границ и борьбы с терроризмом
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку прошел Международный конгресс «Диалог языков и культур в евразийском образовательном пространстве». Фоторепортаж
В Баку состоялся семинар «Мосты культуры: Санкт-Петербург – Баку»
Российские издательства приняли участие в V Международной книжной ярмарке в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»