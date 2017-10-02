Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0023 RUR   0.0295 GBR   2.2733 TRY   0.4762

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.67 Brent   57.54

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 16° Завтра 11° 14° 4 Окт 14° 5 Окт 11° 17°

Внешняя политика 02.10.2017 13:18

Спикер парламента Азербайджана обвинил спецпредставителя ПА ОБСЕ по Южному Кавказу в двуличии

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Огтай Асадов обвинил специального представителя по Южному Кавказу Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ Кристиана Вигенина в беспринципности.

«Во время визита К.Вигенина в Азербайджан, я провел с ним встречу в Милли Меджлисе. Затем он уехал в Армению, и его выступления там показали, что слова, произнесенные им в Баку, были фальшивыми», - подчеркнул О.Асадов в понедельник на пленарном заседании парламента.

По его словам, К.Вигенин встретился с руководством Армении, а также с представителями самопровозглашенного Нагорного Карабаха.

«Он сел за один стол с представителями сепаратистского режима Нагорного Карабаха, на котором был флаг сепаратистов. То есть спецпредставитель ПА ОБСЕ продемонстрировал беспринципность и свой низкий уровень. Это проявление политики двойных стандартов», - подчеркнул спикер Милли Меджлиса.

О.Асадов отметил, что принимающая участие в осенней сессии ПА ОБСЕ азербайджанская делегация выразит в Андорре свое отношение к этому вопросу. «ПА ОБСЕ и другие международные организации не должны назначать на стратегически важные должности людей с таким ничтожной беспринципностью», - подчеркнул спикер.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СПИКЕР, ОБСЕ, ПА


Похожие новости


Спикер Милли Меджлиса Азербайджана призывает ОБСЕ активизировать усилия в карабахском вопросе Азербайджанский спикер предлагает российским парламентариям на июньской сессии ПА ОБСЕ выступать консолидировано

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]