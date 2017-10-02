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Дальнее зарубежье 02.10.2017 15:03

Суд Пакистана пока не предъявил обвинения в коррупции экс-премьеру Шарифу

Суд Пакистана по итогам слушаний дел о коррупции, фигурантом которых является экс-премьер страны Наваз Шариф и члены его семьи, пока не предъявил ему обвинения, сообщают пакистанские СМИ.

"Обвинительный акт все еще находится на рассмотрении, он будет обсуждаться в ходе следующего слушания в понедельник 9 октября", - заявил представитель партии Пакистанская мусульманская лига (Н).

Экс-премьер провел в судебном зале около полутора часов, а затем покинул его, отказавшись от комментариев для прессы. Журналистов в зал суда не пустили.

Дети Н.Шарифа - сыновья Хуссейн и Хассан и дочь Мариам, чьи имена также фигурируют в деле, на слушании не появились. Они находятся вместе с матерью и супругой Н.Шарифа Кальсум Шариф, которая проходит лечение от рака гортани в Лондоне.

Верховный суд Пакистана в июле 2017 года отстранил Шарифа от должности премьер-министра страны в связи с коррупционным расследованием против него и его семьи, начатым из-за причастности его сыновей к так называемым "Панамским документам".

Н.Шариф впервые занял пост премьера в ноябре 1990 года и пробыл в нем до апреля 1993 года, когда президент Пакистана Гулам Исхак Хан сместил его правительство по обвинению в коррупции, но спустя шесть недель Верховный суд страны восстановил его в должности, отменив президентский указ.

Затем он занял этот пост в феврале 1997 года и покинул его в 1999 году в результате бескровного военного переворота, устроенного Первезом Мушаррафом, который впоследствии занял пост президента. Тогда Н.Шариф был арестован и приговорен к пожизненному заключению, но впоследствии приговор смягчили, и политика выслали в Саудовскую Аравию.

Н.Шариф вернулся на родину в 2007 году, а в 2013 году вновь занял пост премьер-министра.

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Тэги: ПАКИСТАН, ЭКС/ПРЕМЬЕР, КОРРУПЦИЯ, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]