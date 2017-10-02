Суд Пакистана пока не предъявил обвинения в коррупции экс-премьеру Шарифу

Суд Пакистана по итогам слушаний дел о коррупции, фигурантом которых является экс-премьер страны Наваз Шариф и члены его семьи, пока не предъявил ему обвинения, сообщают пакистанские СМИ.
"Обвинительный акт все еще находится на рассмотрении, он будет обсуждаться в ходе следующего слушания в понедельник 9 октября", - заявил представитель партии Пакистанская мусульманская лига (Н).
Экс-премьер провел в судебном зале около полутора часов, а затем покинул его, отказавшись от комментариев для прессы. Журналистов в зал суда не пустили.
Дети Н.Шарифа - сыновья Хуссейн и Хассан и дочь Мариам, чьи имена также фигурируют в деле, на слушании не появились. Они находятся вместе с матерью и супругой Н.Шарифа Кальсум Шариф, которая проходит лечение от рака гортани в Лондоне.
Верховный суд Пакистана в июле 2017 года отстранил Шарифа от должности премьер-министра страны в связи с коррупционным расследованием против него и его семьи, начатым из-за причастности его сыновей к так называемым "Панамским документам".
Н.Шариф впервые занял пост премьера в ноябре 1990 года и пробыл в нем до апреля 1993 года, когда президент Пакистана Гулам Исхак Хан сместил его правительство по обвинению в коррупции, но спустя шесть недель Верховный суд страны восстановил его в должности, отменив президентский указ.
Затем он занял этот пост в феврале 1997 года и покинул его в 1999 году в результате бескровного военного переворота, устроенного Первезом Мушаррафом, который впоследствии занял пост президента. Тогда Н.Шариф был арестован и приговорен к пожизненному заключению, но впоследствии приговор смягчили, и политика выслали в Саудовскую Аравию.
Н.Шариф вернулся на родину в 2007 году, а в 2013 году вновь занял пост премьер-министра.
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