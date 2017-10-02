ВМС Азербайджана проводят подготовку к оценке НАТО - Минобороны

Палубная группа Военно-морских сил Азербайджана проводит тренировки к оценке НАТО по воспрещению действий в море, сообщает пресс-служба министерства обороны.
«В рамках Программы Концепции оперативных возможностей НАТО, проводятся подготовительные тренировки учения по самооценке 1-го уровня Палубной группы по воспрещению действий в море», - говорится в сообщении.
Тренировки проводятся согласно плану подготовки ВМС на 2017 год.
Ф.Исазаде
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