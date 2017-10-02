Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0023 RUR   0.0295 GBR   2.2733 TRY   0.4762

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.67 Brent   57.54

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 16° Завтра 11° 14° 4 Окт 14° 5 Окт 11° 17°

Внешняя политика 02.10.2017 13:48

ВМС Азербайджана проводят подготовку к оценке НАТО - Минобороны

Палубная группа Военно-морских сил Азербайджана проводит тренировки к оценке НАТО по воспрещению действий в море, сообщает пресс-служба министерства обороны.

«В рамках Программы Концепции оперативных возможностей НАТО, проводятся подготовительные тренировки учения по самооценке 1-го уровня Палубной группы по воспрещению действий в море», - говорится в сообщении.

Тренировки проводятся согласно плану подготовки ВМС на 2017 год.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВМС, ТРЕНИРОВКИ, НАТО


Похожие новости


Украинский и американский корабли отработали в Черном море взаимодействие по стандартам НАТО

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]