ВМС Азербайджана проводят подготовку к оценке НАТО - Минобороны

Палубная группа Военно-морских сил Азербайджана проводит тренировки к оценке НАТО по воспрещению действий в море, сообщает пресс-служба министерства обороны.

«В рамках Программы Концепции оперативных возможностей НАТО, проводятся подготовительные тренировки учения по самооценке 1-го уровня Палубной группы по воспрещению действий в море», - говорится в сообщении.

Тренировки проводятся согласно плану подготовки ВМС на 2017 год.

Ф.Исазаде